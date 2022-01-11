Общественная приемная Совета Республики начинает работу с гражданами по предварительной записи

Источник материала: ОНТ

Продолжают свою деятельность и общественные приемные. В Совете Республики из-за большого количества желающих она будет работать по предварительной записи.

Номера телефонов, по которым нужно позвонить, чтобы затем попасть к сенаторам вы видите на своих экранах.

Члены Совета Республики готовы лично выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, и ответить на другие вопросы, волнующие граждан, каждые понедельник, среду и пятницу.

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