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Общественная приемная Совета Республики начинает работу с гражданами по предварительной записи

11.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Общественная приемная Совета Республики начинает работу с гражданами по предварительной записи

Продолжают свою деятельность и общественные приемные. В Совете Республики из-за большого количества желающих она будет работать по предварительной записи.

Номера телефонов, по которым нужно позвонить, чтобы затем попасть к сенаторам вы видите на своих экранах.

Члены Совета Республики готовы лично выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, и ответить на другие вопросы, волнующие граждан, каждые понедельник, среду и пятницу.

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Продолжают свою деятельность и общественные приемные. В Совете Республики из-за большого количества желающих она будет работать по предварительной записи. Номера...
 
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