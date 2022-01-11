В Витебске в дискуссии по изменениям и дополнениям в проекте Конституции приняли участие руководители школ города

Источник материала: ОНТ

Активно обсуждают изменения и дополнения в проект Конституции в регионах. В Витебске в дискуссии участвовали руководители полутора десятков школ города.

В педагогической среде обсуждались несколько статей. К примеру, предлагается закрепить возможность каждого гражданина обращаться в Конституционный Суд – педагоги интересовались, не завалят ли «профессиональные жалобщики» ведомство письмами.

У каждого, кто пришел, в руках был проект основного закона, так что обсуждение было детальным и по существу каждого вопроса.

Виктор Николайкин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Цель изменений и дополнений Конституции – не сломать. А на основе фундамента действующей Конституции, отбросив все ненужное и отжившее, вобрать все лучшее – традиции белорусского народа, вобрать наработки жизнью и учесть все внешние и внутренние изменения».

В Витебске участники экспертных групп по всенародному обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции только в одном районе областного центра в ближайшее время посетят около 50 трудовых коллективов.

Подписывайтесь на нас в Telegram