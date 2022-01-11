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В Витебске в дискуссии по изменениям и дополнениям в проекте Конституции приняли участие руководители школ города
Источник материала: ОНТ
Активно обсуждают изменения и дополнения в проект Конституции в регионах. В Витебске в дискуссии участвовали руководители полутора десятков школ города.
В педагогической среде обсуждались несколько статей. К примеру, предлагается закрепить возможность каждого гражданина обращаться в Конституционный Суд – педагоги интересовались, не завалят ли «профессиональные жалобщики» ведомство письмами.
У каждого, кто пришел, в руках был проект основного закона, так что обсуждение было детальным и по существу каждого вопроса.
В Витебске участники экспертных групп по всенародному обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции только в одном районе областного центра в ближайшее время посетят около 50 трудовых коллективов.
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В Витебске в дискуссии по изменениям и дополнениям в проекте Конституции приняли участие руководители школ города
Активно обсуждают изменения и дополнения в проект Конституции в регионах. В Витебске в дискуссии участвовали руководители полутора десятков школ города. В...
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