﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске в дискуссии по изменениям и дополнениям в проекте Конституции приняли участие руководители школ города

11.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Активно обсуждают изменения и дополнения в проект Конституции в регионах. В Витебске в дискуссии участвовали руководители полутора десятков школ города.

В педагогической среде обсуждались несколько статей. К примеру, предлагается закрепить возможность каждого гражданина обращаться в Конституционный Суд – педагоги интересовались, не завалят ли «профессиональные жалобщики» ведомство письмами.

У каждого, кто пришел, в руках был проект основного закона, так что обсуждение было детальным и по существу каждого вопроса.    

Виктор Николайкин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Цель изменений и дополнений Конституции – не сломать. А на основе фундамента действующей Конституции, отбросив все ненужное и отжившее, вобрать все лучшее – традиции белорусского народа, вобрать наработки жизнью и учесть все внешние и внутренние изменения».

В Витебске участники экспертных групп по всенародному обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции только в одном районе областного центра в ближайшее время посетят около 50 трудовых коллективов.  

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активно обсуждают изменения и дополнения в проект Конституции в регионах. В Витебске в дискуссии участвовали руководители полутора десятков школ города. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионер погиб при пожаре дома в Поставском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by