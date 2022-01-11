Состоялся первый раунд переговоров Россия-США по гарантиям безопасности

Источник материала: ОНТ

О самом ожидаемом диалоге последнего времени между ведущими геополитическими игроками Востока и Запада. Накануне в Женеве прошел первый раунд переговоров России и США.

Еще до начала встречи с обеих сторон звучали заявления, что от своих требований никто не отступит. Главные вопросы – взаимное неразмещение ракет средней и малой дальности в зоне досягаемости, а также отказ от дальнейшего расширения НАТО, сокращение военных учений.

В вопросе не продвижения НАТО на Восток, по заявлению замглавы МИД России Сергея Рябкова, прогресса достичь не удалось.

Переговоры накануне продолжались почти 8 часов. Российская сторона считает, что баланс найти можно, а в США уверены, что на многие «сложные вопросы» нужно время.

Следующая встреча Россия-НАТО пройдет в Брюсселе завтра, а послезавтра – постпредов стран ОБСЕ в Вене.

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