Источник материала: ОНТ

Литва продолжает подсчитывать убытки от недальновидных действий. Вслед за потерями от транзита белорусских удобрений озвучена сумма потерь из-за продовольственного эмбарго, которое ввела наша страна в ответ на недружественные действия.

Убытки литовских грузоперевозчиков превысят 100 миллионов евро в год. А вот за испорченные отношения с Китаем и отказ от транзита продукции «Беларуськалия» Вильнюсу придется заплатить миллиарды евро.

Представители бизнеса, ассоциации грузоперевозчиков и промышленников уже не однажды предупреждали руководство страны о тяжелейших последствиях для экономики.

Но официальный Вильнюс продолжает идти на поводу у «коллективного Запада».

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