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Убытки Литвы из-за продовольственного эмбарго Минска составили 100 млн евро
Источник материала: ОНТ
Литва продолжает подсчитывать убытки от недальновидных действий. Вслед за потерями от транзита белорусских удобрений озвучена сумма потерь из-за продовольственного эмбарго, которое ввела наша страна в ответ на недружественные действия.
Убытки литовских грузоперевозчиков превысят 100 миллионов евро в год. А вот за испорченные отношения с Китаем и отказ от транзита продукции «Беларуськалия» Вильнюсу придется заплатить миллиарды евро.
Представители бизнеса, ассоциации грузоперевозчиков и промышленников уже не однажды предупреждали руководство страны о тяжелейших последствиях для экономики.
Но официальный Вильнюс продолжает идти на поводу у «коллективного Запада».
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Литва продолжает подсчитывать убытки от недальновидных действий. Вслед за потерями от транзита белорусских удобрений озвучена сумма потерь из-за...
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