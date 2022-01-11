Две женщины погибли при пожарах в Борисовском районе

Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе при пожарах погибли две женщины. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям 10 января в 17.13 поступило сообщение о пожаре в квартире одноэтажного четырехквартирного жилого дома в деревне Житьково, принадлежащей УП "Жилье". На пожаре обнаружена погибшая гражданка 1952 года рождения, пенсионерка.

В этот же день в 18.23 сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Волоки, принадлежащем гражданке 1967 года рождения, неработающей. На пожаре обнаружена погибшая женщина 1970 года рождения, неработавшая, которая находилась в гостях.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-