﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Две женщины погибли при пожарах в Борисовском районе

11.01.2022 10:05 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе при пожарах погибли две женщины. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям 10 января в 17.13 поступило сообщение о пожаре в квартире одноэтажного четырехквартирного жилого дома в деревне Житьково, принадлежащей УП "Жилье". На пожаре обнаружена погибшая гражданка 1952 года рождения, пенсионерка.

В этот же день в 18.23 сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Волоки, принадлежащем гражданке 1967 года рождения, неработающей. На пожаре обнаружена погибшая женщина 1970 года рождения, неработавшая, которая находилась в гостях.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасателям 10 января в 17.13 поступило сообщение о пожаре в квартире одноэтажного четырехквартирного жилого дома в деревне Житьково, принадлежащей УП "Жилье". На...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 11 января: Рыбам стоит отдохнуть и заняться любимым делом, а у Стрельцов есть шанс завязать новое знакомство
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by