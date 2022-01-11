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Лесовоз и четыре легковушки попали в аварию в Пинске

11.01.2022 10:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске произошла авария с участием четырех легковых автомобилей и лесовоза, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП случилось 10 января примерно в 17.20. За рулем грузового автомобиля "Вольво" с полуприцепом был 34-летний пинчанин. По предварительной информации, на улице Первомайской водитель перестраивался в крайнюю правую полосу и врезался в автомобиль "Тойота", которым управлял 37-летний местный житель. После этого грузовик вернулся в свою полосу, где столкнулся со стоящей "Ауди". От удара легковушка въехала в "Рено", а он врезался в "Фольксваген".

В аварии никто не пострадал. Машины получили серьезные механические повреждения.

"Во время движения водитель должен быть предельно внимательным и сконцентрированным на дорожной обстановке. Перед выполнением какого-либо маневра нужно убедиться в безопасности", - обратили внимание в ГАИ.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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ДТП случилось 10 января примерно в 17.20. За рулем грузового автомобиля "Вольво" с полуприцепом был 34-летний пинчанин.
 
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