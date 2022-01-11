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В Березинском районе при пожаре погиб мужчина
Источник материала: БелТА
11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"11 января в 1.24 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Бродец Березинского района Минской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1952 года рождения. В результате сработки автономного пожарного извещателя спасен находившийся в гостях гражданин 1977 года рождения, неработающий, который с ожогами госпитализирован", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара устанавливаются.-0-
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"11 января в 1.24 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Бродец Березинского района Минской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин...
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