Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"11 января в 1.24 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Бродец Березинского района Минской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1952 года рождения. В результате сработки автономного пожарного извещателя спасен находившийся в гостях гражданин 1977 года рождения, неработающий, который с ожогами госпитализирован", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара устанавливаются.-0-