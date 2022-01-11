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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в больницу

11.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в больницу

В России госпитализирована заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, передает ТАСС.

Эту информацию подтвердила сама 74-летняя Тарасова. В прошлом месяце тренер уже попадала в больницу из-за высокого давления, но через неделю ее выписали.

Причина госпитализации в этот раз пока не сообщается.

Фото: t.a.tarasova

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В России госпитализирована заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, передает ТАСС. Эту информацию подтвердила сама 74-летняя Тарасова. В...
 
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