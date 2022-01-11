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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в больницу
Источник материала: ОНТ
В России госпитализирована заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова,
Эту информацию подтвердила сама 74-летняя Тарасова. В прошлом месяце тренер уже попадала в больницу из-за высокого давления, но через неделю ее выписали.
Причина госпитализации в этот раз пока не сообщается.
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В России госпитализирована заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, передает ТАСС. Эту информацию подтвердила сама 74-летняя Тарасова. В...
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