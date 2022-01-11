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В Казахстане назначен новый премьер-министр
Источник материала: ОНТ
Алихан Смаилов назначен новым премьер-министром Казахстане. Указ об этом подписал президент Касым-Жомарт Токаев,
Предложение назначить Смаилова главой правительства принадлежало также Токаеву. Его поддержали 89 человек Маржилиса (нижней палаты парламента).
С мая 2020 года Алихан Смаилов занимал должность первого заместителя премьер-министра Казахстана. Токаев поручил ему в течение трех недель разработать программу действий правительства, так как система госуправления в стране требует реформ.
Фото: Казинформ
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Алихан Смаилов назначен новым премьер-министром Казахстане. Указ об этом подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Казинформ. Предложение назначить...
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