В Казахстане назначен новый премьер-министр

Источник материала: ОНТ

Алихан Смаилов назначен новым премьер-министром Казахстане. Указ об этом подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Казинформ.

Предложение назначить Смаилова главой правительства принадлежало также Токаеву. Его поддержали 89 человек Маржилиса (нижней палаты парламента).

С мая 2020 года Алихан Смаилов занимал должность первого заместителя премьер-министра Казахстана. Токаев поручил ему в течение трех недель разработать программу действий правительства, так как система госуправления в стране требует реформ.

Фото: Казинформ

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