﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Токаев заявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане

11.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Токаев заявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в стране, передает ТАСС.

По словам главы Казахстана, ситуация в стране стабилизирована. Вывод миротворцев из страны начнется через два дня.

Также Токаев заявил, что нападение на Казахстан планировалось профессионалами.

Фото: официальный сайт Президента Республики Казахстан

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в стране, передает ТАСС. По словам главы Казахстана, ситуация в стране стабилизирована....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Березинском районе при пожаре погиб мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by