Токаев заявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане

Источник материала: ОНТ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в стране, передает ТАСС.

По словам главы Казахстана, ситуация в стране стабилизирована. Вывод миротворцев из страны начнется через два дня.

Также Токаев заявил, что нападение на Казахстан планировалось профессионалами.

Фото: официальный сайт Президента Республики Казахстан

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