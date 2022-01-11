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Токаев заявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане
Источник материала: ОНТ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в стране,
По словам главы Казахстана, ситуация в стране стабилизирована. Вывод миротворцев из страны начнется через два дня.
Также Токаев заявил, что нападение на Казахстан планировалось профессионалами.
Фото: официальный сайт Президента Республики Казахстан
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в стране, передает ТАСС. По словам главы Казахстана, ситуация в стране стабилизирована....
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