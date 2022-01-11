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В Италии умер глава Европарламента
Источник материала: ОНТ
Давид Сассоли, председатель Европейского парламента, скончался в Италии на 66-м году жизни. Об этом сообщил телеканал
Сассоли скончался в онкологическом медцентре в городе Авиано. Это произошло в час ночи по местному времени.
Политик и журналист попал в больницу сразу после Рождества – 26 декабря. У него случилось серьезное осложнение, которое было вызвано дисфункцией иммунной системы.
Немного ранее до того, как европолитик попал в больницу, он сообщил, что больше не будет предлагать свою кандидатуру на выборах руководителя Европарламента.
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Давид Сассоли, председатель Европейского парламента, скончался в Италии на 66-м году жизни. Об этом сообщил телеканал RaiNews24 со ссылкой на пресс-секретаря...
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