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В Нур-Султане восстановили международное авиасообщение

11.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Нур-Султане восстановили международное авиасообщение

Международное авиасообщение с Нур-Султаном почти полностью восстановлено, за исключением рейсов компаний Lufthansa и Turkish Airlines, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

11 января в (из) Нур-Султан планируется выполнить 27 международных рейсов из (в) Минска, Москвы, Варшавы, Дубая, Франкфурта-на-Майне, Новосибирска, Коломбо, Ташкента, Кутаиси и Антальи. 

Фото: БЕЛТА



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Теги: Минск
 
 
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Международное авиасообщение с Нур-Султаном почти полностью восстановлено, за исключением рейсов компаний Lufthansa и Turkish Airlines, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство...
 
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