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В Нур-Султане восстановили международное авиасообщение
Источник материала: ОНТ
Международное авиасообщение с Нур-Султаном почти полностью восстановлено, за исключением рейсов компаний Lufthansa и Turkish Airlines,
11 января в (из) Нур-Султан планируется выполнить 27 международных рейсов из (в) Минска, Москвы, Варшавы, Дубая, Франкфурта-на-Майне, Новосибирска, Коломбо, Ташкента, Кутаиси и Антальи.
Фото: БЕЛТА
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Международное авиасообщение с Нур-Султаном почти полностью восстановлено, за исключением рейсов компаний Lufthansa и Turkish Airlines, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство...
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