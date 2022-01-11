В Нур-Султане восстановили международное авиасообщение

Источник материала: ОНТ

Международное авиасообщение с Нур-Султаном почти полностью восстановлено, за исключением рейсов компаний Lufthansa и Turkish Airlines, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

11 января в (из) Нур-Султан планируется выполнить 27 международных рейсов из (в) Минска, Москвы, Варшавы, Дубая, Франкфурта-на-Майне, Новосибирска, Коломбо, Ташкента, Кутаиси и Антальи.

Фото: БЕЛТА









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