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Пресечен канал поставки психотропа в Беларусь

11.01.2022 11:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля на железнодорожном вокзале в Минске задержали 32-летнюю россиянку. В ее ручной клади обнаружены пакеты с особо опасным психотропным веществом, содержащим альфа-PVP, общим весом 2 кг, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Со слов женщины, около года она работала закладчицей на территории России, и куратор наркомаркета предложил возить оптовые партии наркотика в Беларусь. 

Информация о задержанной была направлена российским коллегам, которые по месту жительства женщины изъяли 500 г мефедрона, 270 г альфа-PVP и более 1 кг марихуаны. 

В ходе оперативных мероприятий задержаны еще трое оптовиков: 31-летний борисовчанин и братья из Бобруйска 24 и 26 лет. В тайниках, сделанных россиянкой, они забрали два пакета с мефедроном по 500 г.

За незаконный оборот наркотиков в отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Со слов женщины, около года она работала закладчицей на территории России, и куратор наркомаркета предложил возить оптовые партии наркотика в Беларусь.
 
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