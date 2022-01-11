Стрельба, борьба и работа с оружием: чему учат детей в военно-патриотический клубах в Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Четверг, 17:00. В это время в спортивном комплексе войсковой части 5448 слышны детские голоса и звонкий смех. Вот уже больше месяца здесь работает военно-патриотический клуб «Гранит». Восьмиклассник Даниил Ширко занимается здесь больше двух недель. За это время уже научился разбирать и собирать пистолет Макарова, стрелять по мишеням, узнал тонкости тактического отступления и попробовал себя в борьбе.

Даниил Ширко, воспитанник военно-патриотического клуба «Гранит»: «Я узнаю много чего нового, что-то для себя полезное, что-то, что поможет мне в будущем. Посещали мысли о том, чтобы пойти служить по контракту. Пока они не покидают, как вариант остается».

Занятия проходят три раза в неделю – во вторник, четверг и субботу. По будням – спортивные дни. Дети занимаются по группам в четырех секциях: стрельба из пневматического оружия, фехтование с элементами общефизической подготовки, бокс и борьба. Каждый раз состав групп меняется, чтобы школьники могли попробовать себя в каждом виде многоборья.

Андрей Горюнович, воспитанник военно-патриотического клуба «Гранит»: «По субботам у нас преподают азы военной подготовки, все изучаем, что здесь находится в военной части. Все интересно, все круто. Хочу стать сильным, показать, что я умею для себя именно».

Но занятия в военно-патриотическом клубе интересны не только мальчикам. Одноклассницы Лиза Пискун и Карина Макей плечом к плечу учатся собирать и разбирать пистолет и стрелять из электронного оружия по мишеням. Девочки считают, пусть и не свяжут жизнь с военной службой, здесь можно получить навыки, которые будут полезны каждому».

Карина Макей, воспитанница военно-патриотического клуба «Гранит»: «Я люблю электронные пистолеты, у меня очень хорошо получается, я почти постоянно попадаю в мишень. Мои родители очень хорошо к этому относятся, они меня сюда отправили и предложили мне пойти в этот лагерь, и я с удовольствием сюда пошла».

В другом зале одновременно занимаются группы по борьбе и боксу. Мальчики и девочки лихо орудуют боксерскими перчатками и борются друг с другом. На этот раз в группе по боксу оказались Полина и Даниил Булай. Говорят, занятия в клубе помогают им сплотиться и лучше узнать друг друга.

Даниил Булай, воспитанник военно-патриотического клуба «Гранит»: «Я пошел в “Гранит”, потому что я в будущем буду служить в армии, чтобы защищать свою Родину, служить Отечеству и защищать своих близких и других людей. Сначала я не сильно обрадовался, потому что не понимал, что и как. Но когда мы пришли, нам провели экскурсию, мне начало нравиться».

Полина Булай, воспитанница военно-патриотического клуба «Гранит»: «Можно получить доступ к любой борьбе, и если, к примеру, тебя кто-то начнет обижать, можно было защитить себя и показать, что ты не слабый пол, а доказать, что ты сильный пол».

Сейчас клуб посещает более 70 человек. Самым маленьким воспитанникам – восемь лет, а старшие оканчивают школу. Чтобы попасть в клуб, нужно желание и справка о состоянии здоровья.

Вадим Пугач, заместитель командира 1-й роты специального назначения «Гранит»: «Программа рассчитана на 1 учебный год, у нас занятия сейчас расписаны до июня 2022 года, и в конце это все будет в рамках лагеря дневного пребывания. Родители могут обратиться непосредственно в войсковую часть 5448, либо в свою школу, к классному руководителю или директору. Там есть информация о нашем военно-патриотическом клубе есть.

«Гранит» не единственный военно-патриотический клуб в столице. Уже два месяца в войсковой части 3214 работает аналогичный клуб «Рысь», в котором занимаются более сотни детей. Планируется, что такие лагеря будут открываться по всей стране.

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