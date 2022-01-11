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Стрельба, борьба и работа с оружием: чему учат детей в военно-патриотический клубах в Беларуси?
Источник материала: ОНТ
Четверг, 17:00. В это время в спортивном комплексе войсковой части 5448 слышны детские голоса и звонкий смех. Вот уже больше месяца здесь работает военно-патриотический клуб «Гранит». Восьмиклассник Даниил Ширко занимается здесь больше двух недель. За это время уже научился разбирать и собирать пистолет Макарова, стрелять по мишеням, узнал тонкости тактического отступления и попробовал себя в борьбе.
Занятия проходят три раза в неделю – во вторник, четверг и субботу. По будням – спортивные дни. Дети занимаются по группам в четырех секциях: стрельба из пневматического оружия, фехтование с элементами общефизической подготовки, бокс и борьба. Каждый раз состав групп меняется, чтобы школьники могли попробовать себя в каждом виде многоборья.
Но занятия в военно-патриотическом клубе интересны не только мальчикам. Одноклассницы Лиза Пискун и Карина Макей плечом к плечу учатся собирать и разбирать пистолет и стрелять из электронного оружия по мишеням. Девочки считают, пусть и не свяжут жизнь с военной службой, здесь можно получить навыки, которые будут полезны каждому».
В другом зале одновременно занимаются группы по борьбе и боксу. Мальчики и девочки лихо орудуют боксерскими перчатками и борются друг с другом. На этот раз в группе по боксу оказались Полина и Даниил Булай. Говорят, занятия в клубе помогают им сплотиться и лучше узнать друг друга.
Сейчас клуб посещает более 70 человек. Самым маленьким воспитанникам – восемь лет, а старшие оканчивают школу. Чтобы попасть в клуб, нужно желание и справка о состоянии здоровья.
«Гранит» не единственный военно-патриотический клуб в столице. Уже два месяца в войсковой части 3214 работает аналогичный клуб «Рысь», в котором занимаются более сотни детей. Планируется, что такие лагеря будут открываться по всей стране.
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Четверг, 17:00. В это время в спортивном комплексе войсковой части 5448 слышны детские голоса и звонкий смех. Вот уже больше месяца здесь работает военно-патриотический...
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