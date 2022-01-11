С этим сталкивался каждый! Что делать, если номер в отеле на отдыхе вас разочаровал?

Источник материала: ОНТ

Мы всегда ждем от отдыха хорошей погоды, отличного настроения и, что немаловажно, приемлемых условий проживания. Однако не всегда номера в отеле или сама гостиница соответствуют нашим ожиданиям. Как решить вопрос, если номер по каким-то причинам не устраивает, разбиралась Вероника Артемьева.

Не работают бытовые приборы, окна упираются в стену или же комната совсем не соответствует тем фотографиям, которые размещены на сайте при бронировании. На просторах интернета – сотни историй от недовольных туристов, которым попался совершенно непригодный для жизни номер в гостинице. Так случилось и у Натальи Громыко в свадебном путешествии.

Наталья Громыко: «Когда мы прилетели с мужем на отдых, мы даже не могли себе представить, что номер в отеле у нас будет именно такой. Вода в туалете протекала, из матраса практически торчали пружины, на подушках были какие-то непонятные пятна, стены тоже были измазаны. Конечно же, нас такой вариант не устроил, мы сразу же пошли на ресепшен. Администратор пытался нас всячески задобрить, предлагали даже бесплатный тренажерный зал, сауну, но для нас было очень важно комфортное проживание, поэтому мы пошли на принцип и уже буквально через час-полтора нас ждал уютный красивый и чистый номер».

Перед тем, как отправиться за впечатлениями в другую страну, стоит подстелить соломку еще на этапе бронирования жилья. Например, отослать письмо менеджеру отеля с конкретными пожеланиями по номеру: какие кровати в приоритете, чем хочется любоваться из окна, на каком этаже предпочтительнее жить. Либо же обговорить эти вопросы с туроператором. Приехав в отель и получив на ресепшене ключи от номера, не спешите сразу раскладывать вещи. Проверьте исправность сантехники, а также обратите внимание работают ли кондиционер и Wi-Fi.

Вероника Кравчук, адвокат: «Отель, гостиница, агроусадьба должны предоставлять потребителю полную достоверную информацию об услуге по проживанию и дополнительных функциях, которые туда включаются. Если у вас бегают тараканы, если там грязно, здесь кто-то уже был, кто-то проживал, то есть все это не соответствует требованиям. Если мы находим какие-то несоответствия, мы заявляем эти претензии администратору гостиницы».

Как говорил испанский писатель Сервантес, ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Если номер вас не устроил, очень важно рассказать администратору отеля о своих претензиях корректно и тактично. Если ваше обращение на ресепшн не помогло, вам отказали менять жилье, обосновав тем, что все комнаты из этой категории заняты, то по приезду домой вы можете потребовать компенсацию от турфирмы.

Вероника Кравчук, адвокат: «Мы пишем претензию, которую мы должны адресовать в администрацию, не просто ее написать, а зафиксировать факт, что она была написана и она была отдана. Требовать от администратора гостиницы расписать, что была получена эта претензия. Далее мы собираем подтверждение, фотографируем или делаем видеосъемку того, что в гостинице содержатся те или иные нарушения в отличие от того, какие были заявлены на сайте, на котором вы бронировали данный номер отеля. Зафиксировать, либо сохранить скриншотами экрана, как должно быть».

Если турфирма отказывается решать проблему и выплачивать компенсацию, можно обратиться в Общество защиты прав потребителей, к адвокату, либо самостоятельно подать жалобу в суд.

Вероника Кравчук, адвокат: «Сохранить все чеки, все оплаты, которые у вас были, это потребуется непосредственно уже для суда. В суде мы можем потребовать компенсацию не только возврата денежных сумм, либо разницы, но в том числе и компенсацию морального вреда. По закону вам обязаны вернуть деньги в течение 7 дней. В случае, если возврат не происходит, то здесь уже насчитывается штраф в размере 1% за каждый день просрочки. При обращении в суд вы имеете право истребовать сумму этого штрафа».

Прежде, чем ехать в тот или иной отель, лучше внимательно прочитать его описание. Не лишним будет также изучить отзывы, чтобы по приезду избежать неприятных сюрпризов. Да, многие туристы хоть раз, да сталкивались с плохими условиями проживания. Однако в большинстве случаев отели и гостиницы заботятся о своей репутации и делают все, чтобы клиент остался доволен.

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