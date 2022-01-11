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С этим сталкивался каждый! Что делать, если номер в отеле на отдыхе вас разочаровал?
Источник материала: ОНТ
Мы всегда ждем от отдыха хорошей погоды, отличного настроения и, что немаловажно, приемлемых условий проживания. Однако не всегда номера в отеле или сама гостиница соответствуют нашим ожиданиям. Как решить вопрос, если номер по каким-то причинам не устраивает, разбиралась Вероника Артемьева.
Не работают бытовые приборы, окна упираются в стену или же комната совсем не соответствует тем фотографиям, которые размещены на сайте при бронировании. На просторах интернета – сотни историй от недовольных туристов, которым попался совершенно непригодный для жизни номер в гостинице. Так случилось и у Натальи Громыко в свадебном путешествии.
Перед тем, как отправиться за впечатлениями в другую страну, стоит подстелить соломку еще на этапе бронирования жилья. Например, отослать письмо менеджеру отеля с конкретными пожеланиями по номеру: какие кровати в приоритете, чем хочется любоваться из окна, на каком этаже предпочтительнее жить. Либо же обговорить эти вопросы с туроператором. Приехав в отель и получив на ресепшене ключи от номера, не спешите сразу раскладывать вещи. Проверьте исправность сантехники, а также обратите внимание работают ли кондиционер и Wi-Fi.
Как говорил испанский писатель Сервантес, ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Если номер вас не устроил, очень важно рассказать администратору отеля о своих претензиях корректно и тактично. Если ваше обращение на ресепшн не помогло, вам отказали менять жилье, обосновав тем, что все комнаты из этой категории заняты, то по приезду домой вы можете потребовать компенсацию от турфирмы.
Если турфирма отказывается решать проблему и выплачивать компенсацию, можно обратиться в Общество защиты прав потребителей, к адвокату, либо самостоятельно подать жалобу в суд.
Прежде, чем ехать в тот или иной отель, лучше внимательно прочитать его описание. Не лишним будет также изучить отзывы, чтобы по приезду избежать неприятных сюрпризов. Да, многие туристы хоть раз, да сталкивались с плохими условиями проживания. Однако в большинстве случаев отели и гостиницы заботятся о своей репутации и делают все, чтобы клиент остался доволен.
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Мы всегда ждем от отдыха хорошей погоды, отличного настроения и, что немаловажно, приемлемых условий проживания. Однако не всегда номера в отеле или сама гостиница...
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