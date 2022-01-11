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В Лиде всю ночь искали пропавшего школьника

11.01.2022 13:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде милиционеры всю ночь искали пропавшего школьника. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 10 января 13-летний мальчик ушел с уроков в школе. Приятелям он пояснил, что идет к отцу, однако там так и не появился. Позже и вовсе перестал выходить на связь. Родители обратились в милицию.

"Личный состав Лидского РОВД был поднят по тревоге. Всю ночь шли оперативно-поисковые мероприятия, милиционеры ни на минуту не прерывали работу: обследовали все возможные места, где мог находиться ребенок", - рассказали в милиции.

Все закончилось благополучно. Мальчика удалось отыскать. Сегодня около 9.15 его обнаружили сотрудники уголовного розыска.

Выяснилось: мальчик не хотел возвращаться домой. Он боялся, что о его плохом поведении в школе станет известно родителям.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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"Личный состав Лидского РОВД был поднят по тревоге. Всю ночь шли оперативно-поисковые мероприятия, милиционеры ни на минуту не прерывали работу: обследовали все...
 
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