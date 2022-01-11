﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Время покупать подешевевший доллар? Посмотрите курс валют на 11 января 2022

11.01.2022 13:29 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Время покупать подешевевший доллар? Посмотрите курс валют на 11 января 2022
фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0055 рубля до 2.5774, что составило 0.21%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0563 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0017 (0.06%), на 11 января 2022 курс составил 2.9243. По итогам месяца евро вырос на 0.0812 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0037 рублей (0.11%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0188 рублей.

Объём торгов в BYN
Доллар Евро Российский рубль
26 820 900 34 933 800 53 947 900

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.52 – 2.573 рублей, курс продажи доллара 2.579 – 2.63. Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.92 рублей, купить – 2.925 – 2.98.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=75.1 (стоимость 1 доллара равна 75.1 российских рублей),
  • EUR/USD=1.134 (1 евро стоит 1.134 доллар),
  • EUR/RUB=85.25 (85.25 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 января 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.5774, курс евро 2.9243, курс российского рубля (100 RUB)...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более тысячи задержанных боевиков и мародеров за сутки: в Алматинской области продолжается зачистка от бандитских группировок
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by