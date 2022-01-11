Время покупать подешевевший доллар? Посмотрите курс валют на 11 января 2022

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились падением на 0.0055 рубля до 2.5774,
что составило 0.21%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0563 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к
рублю на 0.0017 (0.06%), на 11 января 2022 курс составил 2.9243. По итогам месяца
евро вырос на 0.0812 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ростом на 0.0037 рублей (0.11%). За месяц средневзвешенный курс
рубля увеличился всего на 0.0188 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
26 820 900
34 933 800
53 947 900
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.52 – 2.573 рублей, курс продажи доллара 2.579 – 2.63.
Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.92 рублей, купить – 2.925 – 2.98.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=75.1 (стоимость 1 доллара равна 75.1 российских рублей),