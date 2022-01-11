Время покупать подешевевший доллар? Посмотрите курс валют на 11 января 2022

Источник материала: Myfin



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Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0055 рубля до 2.5774, что составило 0.21%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0563 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0017 (0.06%), на 11 января 2022 курс составил 2.9243. По итогам месяца евро вырос на 0.0812 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0037 рублей (0.11%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0188 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 26 820 900 34 933 800 53 947 900

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.52 – 2.573 рублей, курс продажи доллара 2.579 – 2.63. Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.92 рублей, купить – 2.925 – 2.98.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =75.1 (стоимость 1 доллара равна 75.1 российских рублей),

=75.1 (стоимость 1 доллара равна 75.1 российских рублей), EUR/USD =1.134 (1 евро стоит 1.134 доллар),

=1.134 (1 евро стоит 1.134 доллар), EUR/RUB =85.25 (85.25 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.