﻿ Житель Гродно приговорен к 6 годам колонии за призывы к массовым беспорядкам. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Житель Гродно приговорен к 6 годам колонии за призывы к массовым беспорядкам

11.01.2022 13:47 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жителя Гродно приговорили к 6 годам лишения свободы за возбуждение социальной вражды и призывы к организации массовых беспорядков. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродненской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении неработающего 32-летнего жителя областного центра. "Согласно материалам дела обвиняемый в августе - сентябре 2020 года с целью возбуждения социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности разместил в мессенджере Telegram сообщения с призывами к насильственным действиям в отношении сотрудников органов внутренних дел", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, в августе 2021 года для приготовления к организации массовых беспорядков мужчина призывал в интернете к поджогам и уничтожению киосков, а в одном из чатов мессенджера он разместил призывы к участию в несанкционированном мероприятии.

"Вину в инкриминированных ему деяниях обвиняемый не признал. Вместе с тем его виновность в полном объеме подтверждена представленными стороной обвинения доказательствами", - отметили в прокуратуре.

Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда постановила обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жителя Гродно приговорили к 6 годам лишения свободы за возбуждение социальной вражды и призывы к организации...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лиде всю ночь искали пропавшего школьника
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by