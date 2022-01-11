Витебчанин поверил лжесотрудникам банка и лишился Br77 тыс.

Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске мужчина после разговоров с лжесотрудниками банка лишился Br77 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"В конце декабря с мужчиной в мессенджере связалась девушка, представилась сотрудницей службы поддержки межбанковского центра, на ее логотипе было подписано "Поддержка". Она пояснила, что зафиксирован несанкционированный вход в интернет-банкинг мужчины, а это значит, что мошенники пытаются похитить его деньги. После непродолжительного общения она перевела разговор на другую линию и разговор продолжил "ведущий специалист юридического отдела межбанковского центра". Он подтвердил, что зафиксирован вход в банкинг и чтобы прекратить действия мошенников, необходимо установить определенное мобильное приложение. В случае передачи кода регистрации это приложение предоставляет удаленное управление устройством. Мужчина так и сделал, но пришедшие на телефон коды никому не сообщал. Разговор завершили на том, что позже они продолжат совместную деятельность по поимке преступников", - рассказали в УВД.

На следующий день продолжился разговор со "специалистом из межбанковского центра", который сказал, что необходимо взять на работе справку о доходах (для зачисления денежных средств в последующем) и приехать в один из банков Витебска. После чего необходимо оформить кредит, что в последующем тот и сделал. Стоит отметить, что в банке его предупреждали о такой схеме обмана. У мужчины возникли сомнения, не общается ли он с мошенниками. Однако кибермошенники прислали в мессенджер фотографии ненастоящих документов: удостоверения сотрудников банка и милиции, документ о том, что только что оформленный кредит аннулирован, а также повестку на следующий день в МВД.

Прибывшему по указанному адресу в Минске мужчине сказали, что указанный в повестке и на фото в удостоверении сотрудник у них не служит, повестку ему никто не направлял. Потерпевший понял, что попался на уловки мошенников и потерял более Br77 тыс., из которых Br65 тыс. взял в кредит на 3 года.-0-