Курсы валют на 12.01.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.5774 -0.0055 1 USD Евро 2.9243 -0.0017 1 EUR Российский рубль 3.4443 0.0037 100 RUB Гривна 9.3702 -0.0217 100 UAH Тенге 5.9189 -0.0127 1000 KZT Юань 4.0442 -0.0083 10 CNY

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