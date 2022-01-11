﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Осторожно, гололедица! Синоптики рассказали, какой будет погода 12 января

11.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Осторожно, гололедица! Синоптики рассказали, какой будет погода 12 января

В Беларуси 12 января прогнозируется небольшой снег и гололедица, сообщает Белгидромет.

В среду ожидается переменная облачность. Местами в стране пройдет небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман и изморозь. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер северный с порывами 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха составит -10°С…-16°С, днем -5°С…-11°С. По восточной половине территории страны ночью ожидается от -17°С  до -22°С , днем -12°С…-16°С.  

Фото: pexels

 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 12 января прогнозируется небольшой снег и гололедица, сообщает Белгидромет. В среду ожидается переменная облачность. Местами в стране пройдет небольшой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Студент из Гомеля лишился денег при бронировании квартиры в столице
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by