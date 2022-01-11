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Осторожно, гололедица! Синоптики рассказали, какой будет погода 12 января
Источник материала: ОНТ
В Беларуси 12 января прогнозируется небольшой снег и гололедица,
В среду ожидается переменная облачность. Местами в стране пройдет небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман и изморозь. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер северный с порывами 3-8 м/с.
Ночью температура воздуха составит -10°С…-16°С, днем -5°С…-11°С. По восточной половине территории страны ночью ожидается от -17°С до -22°С , днем -12°С…-16°С.
Фото: pexels
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В Беларуси 12 января прогнозируется небольшой снег и гололедица, сообщает Белгидромет. В среду ожидается переменная облачность. Местами в стране пройдет небольшой...
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