Отменное варенье и сироп. Вот что можно приготовить из рябины – попробуйте, вы будете в восторге!

Источник материала: ОНТ

Ягоды рябины после морозов становятся сладкими, поэтому из этих плодов можно приготовить вкусные лакомства, пишет портал aif.ru.

Из рябины можно сделать снежную ягоду. Для начала нужно срезать ее гроздья. Затем приготовить сироп. Для него понадобится стакан воды и стакан сахара. Ингредиенты нужно смешать. Ветку рябины следует окунуть в сироп, затем в сахарный песок. После этого на пергаменте необходимо разложить веточки и подсушить ягоды при температуре около 60 градусов. Готовый продукт переложить в банку. Хранить в холодильнике.

Также из рябины можно приготовить вкусное варенье. Для начала ягоды нужно промыть и тщательно просушить. Затем на 500 г плодов добавить 700-900 г сахарного песка и 200 мл воды. Варить до готовности.

Фото: pexels

Подписывайтесь на нас в Telegram