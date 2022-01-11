В Беларуси еще пять иностранных телепрограмм прекратили свое вещание

Источник материала: ОНТ

Мининформ сообщил , что пять иностранных телепрограмм прекратили вещание в Беларуси.

Среди них – Ultra 4K Extreme, «Телеканал "Деда Мороза"», Bridge TV Classic, Bridge TV Dance и «Твой дом – твоими руками».

Приостановление вещания связано с истечением срока действия лицензий.

Летом свое вещание в Беларуси приостановили три зарубежные телепрограммы: «Русская ночь», «Киномикс» и «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)». Это было связано с выявлением фактов нарушения закона «О рекламе».

Фото: Pixabay

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