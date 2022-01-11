﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси еще пять иностранных телепрограмм прекратили свое вещание

11.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Беларуси еще пять иностранных телепрограмм прекратили свое вещание

Мининформ сообщил, что пять иностранных телепрограмм прекратили вещание в Беларуси.

Среди них – Ultra 4K Extreme, «Телеканал "Деда Мороза"», Bridge TV Classic, Bridge TV Dance и «Твой дом – твоими руками». 

Приостановление вещания связано с истечением срока действия лицензий. 

Летом свое вещание в Беларуси приостановили три зарубежные телепрограммы: «Русская ночь», «Киномикс» и «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)». Это было связано с выявлением фактов нарушения закона «О рекламе».

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мининформ сообщил, что пять иностранных телепрограмм прекратили вещание в Беларуси. Среди них – Ultra 4K Extreme, «Телеканал "Деда Мороза"», Bridge TV Classic, Bridge TV Dance и «Твой дом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Студент из Гомеля лишился денег при бронировании квартиры в столице
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by