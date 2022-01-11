Белорусский теннисист Егор Герасимов не смог выйти в 1/8 финала турнира в австралийской Аделаиде

Источник материала: ОНТ

В первом матче основной сетки турнира он встречался с итальянцем Джанлукой Магером.

Первый сет выиграл Герасимов – 6:4. Но остальные две партии остались за соперником – 7:5, 6:4.

Напомним, в основную сетку соревнований белорусский теннисист вышел через квалификацию. Ранее он обыграл Хьюго Ниса из Монако и Хуана Серундоло из Аргентины.

Фото: БЕЛТА

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