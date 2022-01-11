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Белорусский теннисист Егор Герасимов не смог выйти в 1/8 финала турнира в австралийской Аделаиде
Источник материала: ОНТ
В первом матче основной сетки турнира он встречался с итальянцем Джанлукой Магером.
Первый сет выиграл Герасимов – 6:4. Но остальные две партии остались за соперником – 7:5, 6:4.
Напомним, в основную сетку соревнований белорусский теннисист вышел через квалификацию. Ранее он
Фото: БЕЛТА
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В первом матче основной сетки турнира он встречался с итальянцем Джанлукой Магером. Первый сет выиграл Герасимов – 6:4. Но остальные две партии остались за...
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