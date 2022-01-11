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Белорусский теннисист Егор Герасимов не смог выйти в 1/8 финала турнира в австралийской Аделаиде

11.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский теннисист Егор Герасимов не смог выйти в 1/8 финала турнира в австралийской Аделаиде

В первом матче основной сетки турнира он встречался с итальянцем Джанлукой Магером. 

Первый сет выиграл Герасимов – 6:4. Но остальные две партии остались за соперником – 7:5, 6:4. 

Напомним, в основную сетку соревнований белорусский теннисист вышел через квалификацию. Ранее он обыграл Хьюго Ниса из Монако и Хуана Серундоло из Аргентины.

Фото: БЕЛТА

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В первом матче основной сетки турнира он встречался с итальянцем Джанлукой Магером.  Первый сет выиграл Герасимов – 6:4. Но остальные две партии остались за...
 
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