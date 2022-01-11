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Употребление оливкового масла снижает риск смерти от разных форм рака – ученые

11.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Употребление оливкового масла снижает риск смерти от разных форм рака – ученые

Врачи из США выяснили, что, если каждый день употреблять небольшую порцию оливкового масла, это снизит риск гибели от разных форм рака и уменьшит вероятность смерти от болезней сердца и сосудов. Journal of the American College of Cardiology опубликовал результаты исследования.

Ученые изучили данные двух крупных исследований, в которых приняли участие около 100 тыс. американских медсестер и медработников. Специалисты на протяжении 30 лет наблюдали за изменениями в состоянии здоровья добровольцев.

Марта Гуаш-Ферре и ее коллеги использовали эти данные для изучения влияния оливкового масла на здоровье медработников и их предрасположенность к злокачественным опухолям и заболеваниям сердца. 

Ученые проанализировали, как часто испытуемые добавляли в салат оливковое масло, использовали его для приготовления других блюд. Также специалисты фиксировали объемы потребления сливочного масла, маргарина и других источников животных и растительных жиров.

Анализ показал, что те участники эксперимента, которые употребляли около 7 г оливкового масла в день, на 17% реже умирали от разных форм раковых опухолей, на 18% реже – от нарушений в работе сердца и легких. 

Фото: pexels

 

 


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Врачи из США выяснили, что, если каждый день употреблять небольшую порцию оливкового масла, это снизит риск гибели от разных форм рака и уменьшит вероятность...
 
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