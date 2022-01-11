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Арина Соболенко уступила Ребекке Петерсон в поединке 1/16 финала турнира в Аделаиде
Источник материала: ОНТ
Выступление в Аделаиде завершила и первая сеяная турнира Арина Соболенко.
Вторая ракетка мира в 1/16 финала уступила 93-му номеру мирового рейтинга, шведке Ребекке Петерсон – 7:5, 1:6, 5:7.
При этом Соболенко допустила 21 двойную ошибку. Встреча продолжалась два часа и 20 минут.
Турнир в Аделаиде финиширует 15 января. Затем ведущие теннисисты перебазируются в Мельбурн, где 17 числа стартует основная сетка первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» – «Australian Open».
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Выступление в Аделаиде завершила и первая сеяная турнира Арина Соболенко. Вторая ракетка мира в 1/16 финала уступила 93-му номеру мирового рейтинга, шведке Ребекке...
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