Арина Соболенко уступила Ребекке Петерсон в поединке 1/16 финала турнира в Аделаиде

Источник материала: ОНТ

Выступление в Аделаиде завершила и первая сеяная турнира Арина Соболенко.

Вторая ракетка мира в 1/16 финала уступила 93-му номеру мирового рейтинга, шведке Ребекке Петерсон – 7:5, 1:6, 5:7.

При этом Соболенко допустила 21 двойную ошибку. Встреча продолжалась два часа и 20 минут.

Турнир в Аделаиде финиширует 15 января. Затем ведущие теннисисты перебазируются в Мельбурн, где 17 числа стартует основная сетка первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» – «Australian Open».

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