Пес не хотел просыпаться и очаровал соцсети. Посмотрите, как смешно он бурчит! Вы точно узнаете в нем себя!

Источник материала: ОНТ

В Сеть попало милое видео, на котором хозяин с трудом пытался разбудить свою собаку, пишет «Ридус».

Пушистый пес недовольно бурчал, пока парень шептал ему на ухо, что пора вставать. Питомец пытался закрыться от внешнего мира лапками, желая поспать еще хотя бы пять минут. У пользователей Сети сонный пес вызвал восторг.

«Какое чудо сонное!», «Этот милый медвежонок явно не хочет вставать», – отметили в комментариях.





Фото: pexels

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