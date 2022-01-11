Лукашенко ответил Башарову на предложение сыграть в хоккей

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко ответил российскому актеру и телеведущему Марату Башарову на предложение сыграть в хоккей. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

В конце декабря на телеканале «Беларусь 1» Марат Башаров сказал, что мечтает сыграть в хоккей с Президентом Беларуси.

Эту информацию передали Главе государства в медиаобзоре.

Фото: Pixabay

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