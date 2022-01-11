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Лукашенко ответил Башарову на предложение сыграть в хоккей

11.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко ответил Башарову на предложение сыграть в хоккей

Александр Лукашенко ответил российскому актеру и телеведущему Марату Башарову на предложение сыграть в хоккей. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

В конце декабря на телеканале «Беларусь 1» Марат Башаров сказал, что мечтает сыграть в хоккей с Президентом Беларуси.

Эту информацию передали Главе государства в медиаобзоре. 

Фото: Pixabay

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Александр Лукашенко ответил российскому актеру и телеведущему Марату Башарову на предложение сыграть в хоккей. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого». В конце...
 
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