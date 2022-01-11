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Лукашенко ответил Башарову на предложение сыграть в хоккей
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко ответил российскому актеру и телеведущему Марату Башарову на предложение сыграть в хоккей. Об этом пишет
В конце декабря на телеканале
Эту информацию передали Главе государства в медиаобзоре.
Фото: Pixabay
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Александр Лукашенко ответил российскому актеру и телеведущему Марату Башарову на предложение сыграть в хоккей. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого». В конце...
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