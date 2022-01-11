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Хирурги в США впервые в мире пересадили человеку сердце свиньи

11.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хирурги в США впервые в мире пересадили человеку сердце свиньи

Человек с сердцем свиньи. Впервые в мире пациенту пересадили сердце животного.


Это генетически-модифицированный орган. На такую операцию пришлось получить специальное разрешение.

Она длилась семь часов и для 57-летнего гражданина США была единственным шансом выжить. Пациент чувствует себя хорошо, но до сих пор непонятно – приживется ли сердце. В случае успеха – такие органы могут заменить донорские.

Только в США, где провели операцию, пересадки донорских органов ждут около 100 тысяч человек. 17 пациентов в день умирают из-за их нехватки.

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Человек с сердцем свиньи. Впервые в мире пациенту пересадили сердце животного. Это генетически-модифицированный орган. На такую операцию пришлось получить...
 
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