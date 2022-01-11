Хоккеисты «Вашингтона» уступили «Бостону» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты «Вашингтона» с крупным счетом уступили «Бостону» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:7.

На лед вышел и белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас, который результативным действиями не отметился. Великолепный поединок провел защитник «Бостона» Мэтт Гризлик, который забросил шайбу и отдал четыре голевые передачи.

А вот капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился только результативным пасом. Минувшей ночью хоккеисты «Нью-Джерси» с белорусским нападающим Егором Шаранговичем должны были сыграть с «Тампой», но матч был перенесен.

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