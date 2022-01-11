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Загляните на чердак! Что сейчас в моде из времен советской эпохи?

11.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Загляните на чердак! Что сейчас в моде из времен советской эпохи?

Мода циклична, как и все в природе. И в наши дни пришел черед вернуться в тренды дизайнерским решениям, популярным во времена СССР! 

О них расскажем подробнее: любимые советскими женщинами брюки-клеш сегодня снова пользуются популярностью. Это неудивительно, ведь модель такого кроя прибавляет роста, стройнит, а в случае высокой посадки, подчеркивает талию.

Берет — один из самых модных головных уборов. Выбирайте модели из плотных материалов, которые хорошо держат форму, такие не придется постоянно поправлять. Круглолицым девушкам не стоит натягивать берет на лоб — так можно визуально сделать голову шире. А вот обладательницы вытянутого лица, напротив, могут надвинуть убор, тем самым уменьшив длину головы. 


Теплые вязаные свитеры с горлом когда-то носили наши мамы и бабушки, а сегодня они снова в моде. Во-первых, это очень практично: в таком не замерзнешь в морозную зиму, а высокий ворот защитит шею от продувания. Во-вторых, они отлично сочетаются с любой зимней одеждой. Свитер с горлом можно надеть с брюками любого кроя, мини- и макси-юбками, джинсами, поверх платья-комбинации и с сарафаном, заправить за пояс или выпустить. 



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Мода циклична, как и все в природе. И в наши дни пришел черед вернуться в тренды дизайнерским решениям, популярным во времена СССР!  О них расскажем подробнее:...
 
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