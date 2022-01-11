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Баскетболистки гродненской «Олимпии» проиграли «Кибиркштис» на этапе женской Европейской баскетбольной лиги
Источник материала: ОНТ
В Литве начался первый в новом году этап женской Европейской баскетбольной лиги. Участие в турнире принимают и белорусские команды.
В стартовом матче второго тура предварительной группы «А» баскетболистки гродненской «Олимпии» проиграли хозяину турнира «Кибиркштис» из Вильнюса со счетом 59:70.
Самой результативной в составе гродненской команды стала Наталья Дашкевич, набравшая 24 очка. Сегодня в этой группе действующий победитель турнира, чемпион Беларуси «Горизонт» встретится с «Кибиркштис», а «Олимпия» сыграет с российской «Самарой».
Ранее баскетболистки «Цмокi-Мiнск» первыми из всех участников обеспечили себе путевку в плей-офф.
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Баскетболистки гродненской «Олимпии» проиграли «Кибиркштис» на этапе женской Европейской баскетбольной лиги
В Литве начался первый в новом году этап женской Европейской баскетбольной лиги. Участие в турнире принимают и белорусские команды. В стартовом матче второго тура...
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