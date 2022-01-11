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Баскетболистки гродненской «Олимпии» проиграли «Кибиркштис» на этапе женской Европейской баскетбольной лиги

11.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Баскетболистки гродненской «Олимпии» проиграли «Кибиркштис» на этапе женской Европейской баскетбольной лиги

В Литве начался первый в новом году этап женской Европейской баскетбольной лиги. Участие в турнире принимают и белорусские команды.

В стартовом матче второго тура предварительной группы «А» баскетболистки гродненской «Олимпии» проиграли хозяину турнира «Кибиркштис» из Вильнюса со счетом 59:70.

Самой результативной в составе гродненской команды стала Наталья Дашкевич, набравшая 24 очка. Сегодня в этой группе действующий победитель турнира, чемпион Беларуси «Горизонт» встретится с «Кибиркштис», а «Олимпия» сыграет с российской «Самарой».

Ранее баскетболистки «Цмокi-Мiнск» первыми из всех участников обеспечили себе путевку в плей-офф.

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В Литве начался первый в новом году этап женской Европейской баскетбольной лиги. Участие в турнире принимают и белорусские команды. В стартовом матче второго тура...
 
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