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На матчах сборной Беларуси по гандболу на Чемпионате Европы смогут присутствовать зрители

11.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На матчах сборной Беларуси по гандболу на Чемпионате Европы смогут присутствовать зрители

Матчи чемпионата Европы по гандболу, которые пройдут на аренах в Братиславе и Кошице, смогут посетить 25% болельщиков от максимальной заполняемости залов.

Ранее сообщалось, что вход для зрителей на игры в Словакии будет полностью закрыт, а в Венгрии подобных ограничений не было вовсе. Напомним, матчи группы «D» с участием сборной Беларуси пройдут в Братиславе.

Команда Юрия Шевцова сыграет с соперниками из Австрии, Германии и Польши. В Словакии вход на трибуны разрешен только для вакцинированных зрителей, которые обязуются носить маски на протяжении всего мероприятия.

Арена в Братиславе вмещает десять тысяч зрителей. Чемпионат Европы стартует в четверг.

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Матчи чемпионата Европы по гандболу, которые пройдут на аренах в Братиславе и Кошице, смогут посетить 25% болельщиков от максимальной заполняемости залов. Ранее...
 
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