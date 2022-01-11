Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура нашла нарушения антикоррупционного законодательства в Белорусском государственном концерне пищевой промышленности "Белгоспищепром", сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

"Установлено, что большинство нарушений допущено при проведении процедур закупок. Выявлены факты заключения сделок на условиях, существенно отличавшихся от указанных в документации на закупку. В отдельных случаях организаторы закупок руководствовались не экономической эффективностью, а желанием заключить договор с конкретным субъектом хозяйствования, причем по ценам, превышавшим средние по рынку", - отметили в Генпрокуратуре.

Коррупционные проявления были и при реализации предприятиями концерна продукции собственного производства: не всегда принимались должные и своевременные меры по взысканию просроченной дебиторской задолженности.

Ненадлежащая работа кадровых служб при отборе обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений и контроле за их реализацией позволяла некоторым должностным лицам предприятий концерна заниматься иной оплачиваемой деятельностью.

В ходе проверки вскрыты и другие нарушения антикоррупционного законодательства.

Для устранения недостатков и упущений в работе Генпрокуратура внесла в концерн представление с направлением его копии в Совет Министров.

Акт надзора рассмотрен на заседании комиссии по противодействию коррупции под председательством руководителя концерна с участием представителя Генеральной прокуратуры и директоров организаций, входящих в состав "Белгоспищепрома".

В итоге в системе концерна определены конкретные мероприятия с закреплением ответственных по надлежащей организации работы конкурсных комиссий, комиссий по противодействию коррупции и кадровых служб. Усилен контроль за преддоговорной и претензионно-исковой работой.

За допущенные нарушения законодательства к дисциплинарной ответственности привлечены 39 человек. Причиненный противоправными действиями материальный ущерб возмещен.-0-