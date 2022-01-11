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Генпрокуратура РФ удовлетворила просьбу Беларуси о выдаче обвиняемого в насилии над сотрудниками милиции
Источник материала: БелТА
11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура России удовлетворила просьбу Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче Дмитрия Подлобникова для привлечения к уголовной ответственности за насилие и угрозу его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию белорусского надзорного ведомства.
"Во исполнение указанного решения Подлобников 31 декабря 2021 года передан представителям правоохранительных органов Республики Беларусь и в настоящее время содержится под стражей", - отметили в Генпрокуратуре.
Дмитрий Подлобников обвиняется в применении насилия в отношении сотрудников Жлобинского РОВД при выполнении ими служебных обязанностей по охране правопорядка и пресечению противоправной деятельности участников незаконного массового мероприятия.-0-
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Генпрокуратура РФ удовлетворила просьбу Беларуси о выдаче обвиняемого в насилии над сотрудниками милиции
"Во исполнение указанного решения Подлобников 31 декабря 2021 года передан представителям правоохранительных органов Республики Беларусь и в настоящее время...
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