Генпрокуратура РФ удовлетворила просьбу Беларуси о выдаче обвиняемого в насилии над сотрудниками милиции

Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура России удовлетворила просьбу Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче Дмитрия Подлобникова для привлечения к уголовной ответственности за насилие и угрозу его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию белорусского надзорного ведомства.

"Во исполнение указанного решения Подлобников 31 декабря 2021 года передан представителям правоохранительных органов Республики Беларусь и в настоящее время содержится под стражей", - отметили в Генпрокуратуре.

Дмитрий Подлобников обвиняется в применении насилия в отношении сотрудников Жлобинского РОВД при выполнении ими служебных обязанностей по охране правопорядка и пресечению противоправной деятельности участников незаконного массового мероприятия.-0-