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В Минске трехлетний малыш получил травму головы, катаясь на тюбинге

11.01.2022 15:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ребенок получил травму головы, катаясь на тюбинге. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Вечером 8 января 3-летний мальчик со старшим братом и мамой пришли на горку, расположенную напротив дома №22 по улице Я.Брыля, чтобы покататься на тюбинге. Малолетний со своим братом во время спуска с горы на тюбинге не удержался, упал и ударился головой о заледенелую землю. Придя домой, ребенок сообщил о плохом самочувствии. Мама вызвала скорую помощь", - рассказали в СК.

В результате удара мальчик получил тяжелую травму головы, сейчас он находится в больнице.

Московским (Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опрашиваются очевидцы. Место, которое было выбрано для спуска, не предназначено для этого. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате удара мальчик получил тяжелую травму головы, сейчас он находится в больнице.
 
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