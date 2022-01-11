Лизинговым компаниям в Беларуси будут присваивать рейтинги: Нацбанк разрешил

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Методология включает анализ профилей финансовых рисков и бизнес-рисков организации с последующим применением модификаторов.



Профиль бизнес-рисков отражает соотношение рисков и возможностей получения прибыли для организации в рыночных условиях, а также конкурентных преимуществ и недостатков организации.

Профиль финансовых рисков отражает оптимальность структуры активов и источников их формирования, способность выполнять обязательства в срок, а также эффективность деятельности организации.

Рейтинги лизинговых организаций станут новым бенчмарком на белорусском рынке лизинга, а также дополнительным инструментом оценки рисков лизинговых организаций, выпускающих публичные долговые обязательства.

