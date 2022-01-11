|
Лизинговым компаниям в Беларуси будут присваивать рейтинги: Нацбанк разрешил
Источник материала: Myfin
Методология включает анализ профилей финансовых рисков и бизнес-рисков организации с последующим применением модификаторов.
Профиль бизнес-рисков отражает соотношение рисков и возможностей получения прибыли для организации в рыночных условиях, а также конкурентных преимуществ и недостатков организации.
Профиль финансовых рисков отражает оптимальность структуры активов и источников их формирования, способность выполнять обязательства в срок, а также эффективность деятельности организации.
Рейтинги лизинговых организаций станут новым бенчмарком на белорусском рынке лизинга, а также дополнительным инструментом оценки рисков лизинговых организаций, выпускающих публичные долговые обязательства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк Беларуси согласовал BIK Ratings методологию присвоения кредитных рейтингов лизинговым организациям. Об этом Myfin.by рассказали в компании.
|
Архив (Разное)