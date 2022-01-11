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Топ-10 фишинговых атак: от вакцины до премьеры фильмов
Источник материала: Myfin
Как отмечают аналитики Positive Technologies, хотя большинство векторов атак остаются актуальны из года в год, злоумышленники постоянно совершенствуют методы обмана жертв и успешно адаптируются к условиям пандемии. Они все чаще эксплуатируют в своих атаках возросшие запросы граждан на вакцинацию, сервисы доставки, онлайн-знакомства, сервисы по подписке и даже компенсации жертвам мошенничества.
По версии Positive Technologies, топ-10 тем фишинговых атак 2021 года охватывают следующие направления:
Продолжение пандемии COVID-19
Главной
темой в этой области в 2021 году стала
вакцинация: мошенники предлагали
купить поддельные QR-коды
и сертификаты, а также проводили
поддельные опросы о вакцинации сотрудников
для сбора данных.
Корпоративные рассылки
Анализ
показал, что особый успех имеют сценарии
фишинговых рассылок по вопросам изменений
в зарплате, обновлений соцпакета и
стоимости банковского обслуживания.
Премьеры сериалов и фильмов
В
период громких премьер мошенники
успешнее крадут данные учеток и банковских
карт, используя поддельные сайты,
имитирующие популярные стриминговые
сервисы.
Спортивные мероприятия
В
2021-ом злоумышленники использовали темы
Олимпиады в Токио, Чемпионата Европы
по футболу и уже начали эксплуатировать
тему Кубка мира 2022.
Клиенты банков под прицелом
Под
видом известных брендов злоумышленники
заманивают пользователей, обещая бонусы,
льготные кредиты или компенсации жертвам
мошенничества, а также сообщая о
«проблемах» с мобильным банком.
Почтовые службы
Мошенники
похищают деньги и данные, предлагая
клиентам таких сервисов «оплатить»
доставку, пошлину или просто «проверить»
статус их посылки.
Отпуска и поездки
Фишинговые
письма и сайты предлагают забронировать
места для отдыха и билеты, заманивая
людей выгодными акциями и скидками.
Опасные знакомства
Злоумышленники
цинично эксплуатируют тягу людей к
общению в период массового перехода на
удаленку и обворовывают жертв, назначая
им фейковые свидания.
Подписки на сервисы
Мошенники
пользуются популярностью сервисов по
подписке, присылая жертвам письма
на тему оформления или продления подписок
на различные платформы.
Инвестиции в криптовалюту, нефть и газ
На фоне растущей популярности инвестиций среди физлиц киберпреступники создают фальшивые сайты, имитирующие ресурсы известных компаний, и даже целые фейковые инвестплатформы.
Каких фишинговых атак ждать в наступившем году
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