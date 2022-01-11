Топ-10 фишинговых атак: от вакцины до премьеры фильмов

Источник материала: Myfin



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Как отмечают аналитики Positive Technologies, хотя большинство векторов атак остаются актуальны из года в год, злоумышленники постоянно совершенствуют методы обмана жертв и успешно адаптируются к условиям пандемии. Они все чаще эксплуатируют в своих атаках возросшие запросы граждан на вакцинацию, сервисы доставки, онлайн-знакомства, сервисы по подписке и даже компенсации жертвам мошенничества.

По версии Positive Technologies, топ-10 тем фишинговых атак 2021 года охватывают следующие направления:

Продолжение пандемии COVID-19

Главной темой в этой области в 2021 году стала вакцинация: мошенники предлагали купить поддельные QR-коды и сертификаты, а также проводили поддельные опросы о вакцинации сотрудников для сбора данных.



Корпоративные рассылки

Анализ показал, что особый успех имеют сценарии фишинговых рассылок по вопросам изменений в зарплате, обновлений соцпакета и стоимости банковского обслуживания.



Премьеры сериалов и фильмов

В период громких премьер мошенники успешнее крадут данные учеток и банковских карт, используя поддельные сайты, имитирующие популярные стриминговые сервисы.



Спортивные мероприятия

В 2021-ом злоумышленники использовали темы Олимпиады в Токио, Чемпионата Европы по футболу и уже начали эксплуатировать тему Кубка мира 2022.



Клиенты банков под прицелом

Под видом известных брендов злоумышленники заманивают пользователей, обещая бонусы, льготные кредиты или компенсации жертвам мошенничества, а также сообщая о «проблемах» с мобильным банком.



Почтовые службы

Мошенники похищают деньги и данные, предлагая клиентам таких сервисов «оплатить» доставку, пошлину или просто «проверить» статус их посылки.



Отпуска и поездки

Фишинговые письма и сайты предлагают забронировать места для отдыха и билеты, заманивая людей выгодными акциями и скидками.



Опасные знакомства

Злоумышленники цинично эксплуатируют тягу людей к общению в период массового перехода на удаленку и обворовывают жертв, назначая им фейковые свидания.



Подписки на сервисы

Мошенники пользуются популярностью сервисов по подписке, присылая жертвам письма на тему оформления или продления подписок на различные платформы.



Инвестиции в криптовалюту, нефть и газ

На фоне растущей популярности инвестиций среди физлиц киберпреступники создают фальшивые сайты, имитирующие ресурсы известных компаний, и даже целые фейковые инвестплатформы.

Каких фишинговых атак ждать в наступившем году



«В 2022 году мы вновь ожидаем увидеть большое количество фишинговых атак, объединенных темой значимых событий, в том числе массовые рассылки на тему чемпионата мира по футболу или Зимних Олимпийских игр, – говорит Екатерина Килюшева, руководитель исследовательской группы департамента аналитики информационной безопасности PositiveTechnologies. – Велика также вероятность атак на пользователей в связи с выходом новых фильмов и сериалов. В 2022 году, например, планируется запуск сериала по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина. А в связи с выпуском прототипа цифрового рубля злоумышленники могут создавать поддельные сайты, предлагая купить цифровую валюту. Можно ожидать и развития мошеннических схем с использованием социальной инженерии в сфере инвестиций. Тут жертвами станут частные инвесторы, которым мошенники будут настойчиво предлагать свои услуги под личиной инвесторов, авторов обучающих курсов и поддельных платформ для инвестирования».

Аналитики Positive Technologies также прогнозируют дальнейшее развитие и распространение модели Phishing-as-a-Service. Эта модель основана на сотрудничестве злоумышленников, покупке и продаже готовых решений, таких как мошеннические сайты или вредоносные скрипты.

Для предотвращения серьезных последствий фишинга специалисты рекомендуют:

всегда проверять адрес отправителя,

не переходить по подозрительным ссылкам,

не вводить учетные и платежные данные, не убедившись в легитимности ресурса.

Оформлять бронирование отелей и билетов, как и подписки на сервисы, следует только на проверенных ресурсах. Чтобы избежать заражения вредоносным ПО, нужно проверять все полученные файлы. В корпоративной среде для этого рекомендуется использовать песочницы.