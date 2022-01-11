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Кому нельзя купаться в проруби на Крещение? Рассказывает врач

11.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кому нельзя купаться в проруби на Крещение? Рассказывает врач

Купание в проруби на Крещение противопоказано некоторым людям. Об этом рассказал главврач Видновской РКБ Бутай Бутаев.

По словам медика, кратковременное погружение в ледяную воду и закаливание полезно. Однако делать это можно только здоровым людям и после тщательной подготовки.

Не стоит купаться в проруби беременным, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями лор-органов — гайморитом, отитом, ринитом,  эпилепсией, бронхиальной астмой, туберкулезом и радикулитом. 

Также следует с осторожностью окунаться в прорубь детям младшего возраста, поскольку большое количество адреналина может навредить неокрепшей нервной системе.

Фото: pexels

 

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Купание в проруби на Крещение противопоказано некоторым людям. Об этом рассказал главврач Видновской РКБ Бутай Бутаев. По словам медика, кратковременное...
 
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