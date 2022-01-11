|
Кому нельзя купаться в проруби на Крещение? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Купание в проруби на Крещение противопоказано некоторым людям. Об этом
По словам медика, кратковременное погружение в ледяную воду и закаливание полезно. Однако делать это можно только здоровым людям и после тщательной подготовки.
Не стоит купаться в проруби беременным, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями лор-органов — гайморитом, отитом, ринитом, эпилепсией, бронхиальной астмой, туберкулезом и радикулитом.
Также следует с осторожностью окунаться в прорубь детям младшего возраста, поскольку большое количество адреналина может навредить неокрепшей нервной системе.
Фото: pexels
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Купание в проруби на Крещение противопоказано некоторым людям. Об этом рассказал главврач Видновской РКБ Бутай Бутаев. По словам медика, кратковременное...
|
Архив (Разное)