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Хитрый план пса завоевать лежанку кота заставил хохотать соцсети. Вы точно улыбнетесь!

11.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хитрый план пса завоевать лежанку кота заставил хохотать соцсети. Вы точно улыбнетесь!

На видео попал хитрый чихуахуа по кличке Персик, который попытался незаметно занять лежанку кота. Видео заставило хохотать пользователей Сети.

Маленький песик живет в доме с двумя котами, и порой ему приходится подстраивать под правила пушистиков. Но на этот раз малыш решил проявить свою «наглость» и прямо на глазах у хозяина и полуспящего кота залез в лежанку своего сожителя. 


И, судя по видео, план «обратного хода» действительно сработал, кот продолжил невозмутимо спать, а Персик еще и прославился. Видео посмотрели более 36,6 миллиона человек.

Интернет-пользователи остались в восторге от чихуахуа: «Это 100% лежанка пса, а кот ее просто отжал», «Пока залезал, пять инсультов перенес», «Кот на фоне: ставлю сотку, что пес отгребет».

Фото: Pixabay

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На видео попал хитрый чихуахуа по кличке Персик, который попытался незаметно занять лежанку кота. Видео заставило хохотать пользователей Сети. Маленький песик...
 
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