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Хитрый план пса завоевать лежанку кота заставил хохотать соцсети. Вы точно улыбнетесь!
Источник материала: ОНТ
На видео попал хитрый чихуахуа по кличке Персик, который попытался незаметно занять лежанку кота. Видео заставило хохотать пользователей Сети.
Маленький песик живет в доме с двумя котами, и порой ему приходится подстраивать под правила пушистиков. Но на этот раз малыш решил проявить свою «наглость» и прямо на глазах у хозяина и полуспящего кота залез в лежанку своего сожителя.
Интернет-пользователи остались в восторге от чихуахуа: «Это 100% лежанка пса, а кот ее просто отжал», «Пока залезал, пять инсультов перенес», «Кот на фоне: ставлю сотку, что пес отгребет».
Фото: Pixabay
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На видео попал хитрый чихуахуа по кличке Персик, который попытался незаметно занять лежанку кота. Видео заставило хохотать пользователей Сети. Маленький песик...
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