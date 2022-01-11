Хитрый план пса завоевать лежанку кота заставил хохотать соцсети. Вы точно улыбнетесь!

Источник материала: ОНТ

На видео попал хитрый чихуахуа по кличке Персик, который попытался незаметно занять лежанку кота. Видео заставило хохотать пользователей Сети.

Маленький песик живет в доме с двумя котами, и порой ему приходится подстраивать под правила пушистиков. Но на этот раз малыш решил проявить свою «наглость» и прямо на глазах у хозяина и полуспящего кота залез в лежанку своего сожителя.



И, судя по видео, план «обратного хода» действительно сработал, кот продолжил невозмутимо спать, а Персик еще и прославился. Видео посмотрели более 36,6 миллиона человек.

Интернет-пользователи остались в восторге от чихуахуа: «Это 100% лежанка пса, а кот ее просто отжал», «Пока залезал, пять инсультов перенес», «Кот на фоне: ставлю сотку, что пес отгребет».

Фото: Pixabay

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