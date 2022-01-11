Роналду может стать одноклубником Месси

Источник материала: ОНТ

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» может подписать в свои ряды португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом информирует Le 10 Sport.

Таким образом, форвард может оказаться в одной команде с аргентинцем Лео Месси.

Источник отмечает, что французский игрок ПСЖ Килиан Мбаппе близок к уходу из команды, поэтому парижане думают об усилении. Вероятно, Роналду смог бы компенсировать расставание ПСЖ с Мбаппе.

Криштиану сейчас является игроком английского «Манчестер Юнайтед». Роналду недоволен положением команды в турнирной таблице АПЛ. По сведениям Le 10 Sport, спортсмен уже заявил своему агенту Жорже Мендешу о желании уйти.

Во Франции считают, что «ПСЖ» будет готов вмешаться, если форвард открыто даст понять, что хочет сменить команду.

Фото: instagram.com/cristiano, instagram.com/leomessi

Подписывайтесь на нас в Telegram