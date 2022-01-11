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Роналду может стать одноклубником Месси

11.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Роналду может стать одноклубником Месси

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» может подписать в свои ряды португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом информирует Le 10 Sport.

Таким образом, форвард может оказаться в одной команде с аргентинцем Лео Месси.

Источник отмечает, что французский игрок ПСЖ Килиан Мбаппе близок к уходу из команды, поэтому парижане думают об усилении. Вероятно, Роналду смог бы компенсировать расставание ПСЖ с Мбаппе.

Криштиану сейчас является игроком английского «Манчестер Юнайтед». Роналду недоволен положением команды в турнирной таблице АПЛ. По сведениям Le 10 Sport, спортсмен уже заявил своему агенту Жорже Мендешу о желании уйти.

Во Франции считают, что «ПСЖ» будет готов вмешаться, если форвард открыто даст понять, что хочет сменить команду.

Фото: instagram.com/cristiano, instagram.com/leomessi

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Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» может подписать в свои ряды португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом информирует Le 10 Sport. Таким образом,...
 
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