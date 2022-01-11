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Генпрокуратура России удовлетворила просьбу о выдаче Беларуси Дмитрия Подлобникова
Источник материала: ОНТ
Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос о выдаче Дмитрия Подлобникова,
В настоящее время мужчина содержится под стражей.
ФОТО: Генеральная прокуратура Беларуси
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Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос о выдаче Дмитрия Подлобникова, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси. В настоящее время мужчина...
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