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Генпрокуратура России удовлетворила просьбу о выдаче Беларуси Дмитрия Подлобникова

11.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генпрокуратура России удовлетворила просьбу о выдаче Беларуси Дмитрия Подлобникова

Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос о выдаче Дмитрия Подлобникова, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси.

В настоящее время мужчина содержится под стражей.

ФОТО: Генеральная прокуратура Беларуси

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Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос о выдаче Дмитрия Подлобникова, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси. В настоящее время мужчина...
 
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