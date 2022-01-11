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Женщина в Лас-Вегасе вышла замуж за розовый цвет

11.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина в Лас-Вегасе вышла замуж за розовый цвет

Каких только свадеб не устраивали в Лас-Вегасе! Люди устраивали браки и с неодушевленными предметами, и даже с самими собой. Но эта женщина переплюнула всех – она вышла замуж за розовый цвет, пишет Metro.

Все происходило как на обычно свадьбе, только вместо жениха была палитра с розовыми оттенками. И, конечно же, вся свадьба прошла в розовом цвете: розовое платье невесты, розовые капкейки, розовый кабриолет и даже кольцо с розовым камнем!

Американка Киттен Кей Сера в свои 57 лет большую часть жизни надевала розовые вещи каждый день и решила скрепить союз любви к цвету браком. 

По словам гостей, это было крайне весело. Да и сама невеста была счастлива как никогда, а разве не это главное?

Фото: kittenkaysera

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Каких только свадеб не устраивали в Лас-Вегасе! Люди устраивали браки и с неодушевленными предметами, и даже с самими собой. Но эта женщина переплюнула всех – она...
 
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