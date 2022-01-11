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Сколько часов в день и как громко можно слушать музыку в наушниках, чтобы не потерять слух?

11.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сколько часов в день и как громко можно слушать музыку в наушниках, чтобы не потерять слух?

Одна из насущных проблем, с которой люди сталкиваются с юности, – ухудшение слуха. Среди причин чаще всего называют громкую музыку в наушниках. 

Всемирная организация здравоохранения называет цифры: более миллиарда молодых людей рискуют испортить и даже потерять слух из-за любви к повышенным децибелам.

Так сколько часов в день можно слушать музыку в наушниках, чтобы не испортить слух? Об этом в программе «Наше утро» рассказала врач-оториноларинголог городской детской клинической поликлиники №4 г.Минска Екатерина Константинова. 

Подробности – в видео.


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Теги: Минск
 
 
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Одна из насущных проблем, с которой люди сталкиваются с юности, – ухудшение слуха. Среди причин чаще всего называют громкую музыку в наушниках.  Всемирная...
 
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