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Сколько часов в день и как громко можно слушать музыку в наушниках, чтобы не потерять слух?
Источник материала: ОНТ
Одна из насущных проблем, с которой люди сталкиваются с юности, – ухудшение слуха. Среди причин чаще всего называют громкую музыку в наушниках.
Всемирная организация здравоохранения называет цифры: более миллиарда молодых людей рискуют испортить и даже потерять слух из-за любви к повышенным децибелам.
Так сколько часов в день можно слушать музыку в наушниках, чтобы не испортить слух? Об этом в программе «Наше утро» рассказала врач-оториноларинголог городской детской клинической поликлиники №4 г.Минска Екатерина Константинова.
Подробности – в видео.
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Одна из насущных проблем, с которой люди сталкиваются с юности, – ухудшение слуха. Среди причин чаще всего называют громкую музыку в наушниках. Всемирная...
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