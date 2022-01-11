В Беларуси вырастут цены на газ в баллонах

Источник материала: ОНТ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли изменило цену на сжиженный газ, который реализуется населению в баллонах. Принято соответствующее постановление ведомства от 3 января №1, сообщается на сайте Национального правового интернет-портала.

Цена за 1 кг газа для заправки газовых баллонов объемом 1 л, 5 л, 12 л, 27 л теперь составит 1 рубль 37 копеек вместо 1 рубля 26 копеек.

Постановление не затрагивает регулируемые цены на газ в баллонах емкостью 50 л, которые пользуются у населения наибольшим спросом.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

Фото: pexels





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