|
ВОЗ: к весне «омикроном» будут заражены более 50% населения Европы
Источник материала: ОНТ
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что через 6-8 недель половина европейцев будет заражена «омикроном»,
Об этом говорят данные распространения штамма в настоящее время.
На данный момент «омикрон» активно вытесняет «дельту» в Европе, сейчас новый штамм распространяется на Балканах.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что через 6-8 недель половина европейцев будет заражена «омикроном», передает ТАСС. Об этом...
|
Архив (Разное)