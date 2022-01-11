﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ВОЗ: к весне «омикроном» будут заражены более 50% населения Европы

11.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

ВОЗ: к весне «омикроном» будут заражены более 50% населения Европы

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что через 6-8 недель половина европейцев будет заражена «омикроном», передает ТАСС.

Об этом говорят данные распространения штамма в настоящее время.

На данный момент «омикрон» активно вытесняет «дельту» в Европе, сейчас новый штамм распространяется на Балканах.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что через 6-8 недель половина европейцев будет заражена «омикроном», передает ТАСС. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-10 фишинговых атак: от вакцины до премьеры фильмов
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by