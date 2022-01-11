ВОЗ: к весне «омикроном» будут заражены более 50% населения Европы

Источник материала: ОНТ

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что через 6-8 недель половина европейцев будет заражена «омикроном», передает ТАСС.

Об этом говорят данные распространения штамма в настоящее время.

На данный момент «омикрон» активно вытесняет «дельту» в Европе, сейчас новый штамм распространяется на Балканах.

Фото: Pixabay

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