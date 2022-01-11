Легковушка столкнулась с трактором в Каменецком районе

Источник материала: БелТА

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе устанавливают обстоятельства столкновения легкового автомобиля и трактора, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 10 января около 8 часов утра. Автомобиль "Ниссан Сентра" под управлением 38-летнего жителя Пружан двигался по дороге Р85 Слоним - Высокое. По предварительной информации, на 130-м км трассы водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным трактором с кормораздатчиком.

Водителя легковушки с травмами госпитализировали. Проводится проверка. ГАИ просит очевидцев происшествия позвонить по телефонам: 8(01631) 7-60-02, 8 (029) 200-12-02.

В Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости быть предельно внимательными в сложных погодных условиях, выбирать безопасные скорость движения и дистанцию с впереди идущим транспортом, а также боковой интервал.-0-