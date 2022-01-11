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Банковский дайджест: кому принадлежат банки Беларуси, обвал рынка Казахстана

11.01.2022 17:13 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Банковский дайджест: кому принадлежат банки Беларуси, обвал рынка Казахстана
Фото: Myfin.by

НОВОСТИ ФИНРЫНКА БЕЛАРУСИ. Сотрудничество Беларусбанка с БГЭУ

Новости банков и финкомпаний:

Сотрудничество Беларусбанка с БГЭУ, казахский банковский бизнес в Беларуси и мох в офисах Белинвестбанка.

  • Какой казахский банк и другой бизнес есть в Беларуси?
  • Внеочередное общее собрание акционеров Франсабанка пройдет 21 января. На нем должны формализовать поглощение компании Альфа-Банком.
  • ОАО «АСБ Беларусбанк» и УО «Белорусский государственный экономический университет» подписали Генеральное соглашение о сотрудничестве.
  • Растения, мох, камни и деревянные элементы – основные составляющие живописных композиций, которые украсили офисы Белинвестбанка. В конце 2021 года в пяти подразделениях в Минске, Гродно и Гомеле появились фитостены, экологичные фотозоны, фитокартины и экологотипы банка. «Зеленое» оформление – часть концепции экоофиса, которую поступательно реализует Первый ЭкоЛогичный банк.


Новости финансового рынка:

Собственники белорусских банков.

  • В 2021 году на банковском рынке Беларуси произошел ряд сделок слияния и поглощения. Часть финансовых организаций либо прекратила существование, либо сменила собственников.

БАНКИНГ vs COVID-19. Увольнения не вакцинированных банкиров

Увольнения не вакцинированных банкиров.

  • Citigroup собирается увольнять сотрудников за отказ от вакцинации.

ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ И ФИНТЕХ. Цифровой банкинг в Азербайджане

Цифровой банкинг в Азербайджане.

  • Сервис торговли акциями: monobank продемонстрировал интерфейс нового продукта.
  • Цифровой банкинг в Азербайджане: Visa разворачивает в стране масштабный проект. Компания профинансирует внедрение инновационных платежных технологий среди представителей местного бизнеса.

ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ. Рост денежных переводов украинских гастарбайтеров

Рост денежных переводов украинских гастарбайтеров.

  • С 1 января все банки и платежные организации РК, кроме Нацбанка, должны предоставлять информацию о платежах и переводах физлиц в пользу иностранных интернет-компаний. Для иностранных интернет-компаний в Казахстане ввели Merchant ID. Данное требование стало следствием того, что иностранные интернет-компании, реализующие свои товары и услуги на территории Казахстана с 1 января 2022 года обязаны платить НДС.
  • По данным Нацбанка, объем денежных переводов, отправленных заробитчанами в Украину в течение трех кварталов 2021 года, вырос по сравнению с 2020 годом на 18%. Представители рекрутинговых фирм Украины утверждают, что украинцы ежемесячно присылают своим родственникам более $ 1 млрд.


ЭКОСИСТЕМЫ, МАРКЕТПЛЕЙСЫ, M&A. Фокус на метавселенную

Фокус на метавселенную.

  • Самые многообещающие проекты Метавселенной в 2022 году. Метавселенную можно рассматривать, как величайшее достижение 2021 года. Зародилась ниша, которая все больше привлекает пользователей.

КРИПТОЭКОНОМИКА. Казахстан обваливает биткоин

Самый богатый бизнесмен в мире криптовалют, Казахстан обваливает биткоин, PayPal анонсирует свою криптовалюту.

  • Ак Барс Банк одним из первых российских банков провёл сделку по выдаче в пользу компании «Ростелеком» цифровой банковской гарантии на базе российской блокчейн-платформы «Мастерчейн».
  • Чанпэн Чжао (Binance) стал самым богатым бизнесменом в мире криптовалют. Bloomberg подсчитал, что состояние генерального директора Binance Чанпэна Чжао в настоящее время может составлять 96 млрд долл. США.
  • Политическая нестабильность в Казахстане: биткоин за сутки подешевел на 9%.
  • Виталик Бутерин озвучил сроки реализации дорожной карты Ethereum. По словам главного разработчика проекта, готовность блокчейн-инфраструктуры эфира сейчас составляет 50%.
  • Центральный банк Ямайки отчитался об успешном пробном запуске цифровой валюты при участии крупнейшего национального поставщика платежных услуг NCB.
  • Китай запускает цифровой юань. Тестовый электронный кошелек уже доступен для пользователей. Первую версию мобильного кошелька для приема цифровых юаней теперь можно скачать в магазинах приложений для iOS и Android.
  • Финрегулятор Эстонии передумал запрещать использование криптовалют в стране. Министерство финансов опровергло слухи о том, что новое законодательство запретит владение и торговлю цифровыми активами.
  • В начале января 2022 года PayPal анонсировала свою криптовалюту. Она получила название PayPal Coin. Компания намерена развивать этот проект совместно с регулирующими органами.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ. Биометрические платежные карточки

РФ переводит биометрию под контроль государства, биометрические платежные карточки.

  • Опубликован закон РФ, наделяющий Единую биометрическую систему статусом государственной. Нормативный акт наделяет правительство правом регулировать порядок работы ЕБС и утверждать порядок размещения в системе персональных данных граждан.
  • Стало известно, банки каких стран в 2022 году начнут предлагать клиентам биометрические платежные карты. Выдача биометрических карт станет приоритетом для финкомпаний Индии, Польши, Ирака, Мексики, Ливана и Египта.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КРИМИНАЛ. Объем кибермошенничества в РФ растет

Финтех-фрауд, Morgan Stanley согласился выплатить $60 млн для урегулирования иска, объем кибермошенничества в РФ растет.

  • Прогоревшие инвесторы Africrypt выдвигают обвинения, несмотря на загадочные выплаты компенсаций.
  • Morgan Stanley согласился выплатить $60 млн для урегулирования иска от клиентов, чьи данные были скомпрометированы в результате утраты банком контроля над оборудованием.
  • Финтех-fraud: почему продавцы не хотят принимать цифровые банковские карты. Во время пандемии такие стартапы, как Chime, зафиксировали поразительный рост числа пользователей. Однако некоторые компании настороженно относятся к необанкам.
  • Объем кибермошенничества в России в 2021 году достиг рекордных показателей: у клиентов банков в среднем за квартал крали почти по 3 млрд рублей. В 2022 году схемы злоумышленников не претерпят больших изменений, при этом власти могут обновить меры борьбы с кибераферистами.

ПРОЧЕЕ

Банковская система Казахстана пытается выйти из крутого пике, ESG-риски банков, рост накоплений жителей Германии.

  • Казахстан. Банки и телеком-операторы стремятся стабилизировать ситуацию.
  • Восстановление работы банковской системы Казахстана будет осуществляться поэтапно.
  • В Казахстане приостановлена работа банков и фондовой биржи.
  • В Республике Казахстан практически полностью отключен интернет, вследствие чего оплата по картам и через мобильные приложения также прекращена.
  • Накопления жителей Германии в 2021 году достигли нового рекорда. Денежные сбережения частных домохозяйств за прошедший год увеличились до 7,7 трлн евро.
  • «Развитие финансовой отрасли идет по следам e-commerce».
  • ESG-риски в банковской сфере.
  • Акции казахстанских банков обвалились на фоне протестов.
  • В Казахстане обменные пункты банков второго уровня и другие уполномоченные организации по обмену валюты приостанавливают работу в целях безопасности, сообщил Нацбанк страны.

*партнерский материал, ООО "Софтклуб", УНП 100370603

 
Теги: Курсы валют, Гомель
 
 
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