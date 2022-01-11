Банковский дайджест: кому принадлежат банки Беларуси, обвал рынка Казахстана

НОВОСТИ ФИНРЫНКА БЕЛАРУСИ. Сотрудничество Беларусбанка с БГЭУ
Новости банков и финкомпаний:
Сотрудничество Беларусбанка с БГЭУ, казахский банковский бизнес в Беларуси и мох в офисах Белинвестбанка.
Какой казахский банк и другой бизнес есть в Беларуси?
Внеочередное общее собрание акционеров Франсабанка пройдет 21 января. На нем должны формализовать поглощение компании Альфа-Банком.
ОАО «АСБ Беларусбанк» и УО «Белорусский государственный экономический университет» подписали Генеральное соглашение о сотрудничестве.
Растения, мох, камни и деревянные элементы – основные составляющие живописных композиций, которые украсили офисы Белинвестбанка. В конце 2021 года в пяти подразделениях в Минске, Гродно и Гомеле появились фитостены, экологичные фотозоны, фитокартины и экологотипы банка. «Зеленое» оформление – часть концепции экоофиса, которую поступательно реализует Первый ЭкоЛогичный банк.
Новости финансового рынка:
Собственники белорусских банков.
В 2021 году на банковском рынке Беларуси произошел ряд сделок слияния и поглощения. Часть финансовых организаций либо прекратила существование, либо сменила собственников.
БАНКИНГ vs COVID-19. Увольнения не вакцинированных банкиров
Увольнения не вакцинированных банкиров.
Citigroup собирается увольнять сотрудников за отказ от вакцинации.
ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ И ФИНТЕХ. Цифровой банкинг в Азербайджане
Цифровой банкинг в Азербайджане.
Сервис торговли акциями: monobank продемонстрировал интерфейс нового продукта.
Цифровой банкинг в Азербайджане: Visa разворачивает в стране масштабный проект. Компания профинансирует внедрение инновационных платежных технологий среди представителей местного бизнеса.
ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ. Рост денежных переводов украинских гастарбайтеров
Рост денежных переводов украинских гастарбайтеров.
С 1 января все банки и платежные организации РК, кроме Нацбанка, должны предоставлять информацию о платежах и переводах физлиц в пользу иностранных интернет-компаний. Для иностранных интернет-компаний в Казахстане ввели Merchant ID. Данное требование стало следствием того, что иностранные интернет-компании, реализующие свои товары и услуги на территории Казахстана с 1 января 2022 года обязаны платить НДС.
По данным Нацбанка, объем денежных переводов, отправленных заробитчанами в Украину в течение трех кварталов 2021 года, вырос по сравнению с 2020 годом на 18%. Представители рекрутинговых фирм Украины утверждают, что украинцы ежемесячно присылают своим родственникам более $ 1 млрд.
ЭКОСИСТЕМЫ, МАРКЕТПЛЕЙСЫ, M&A. Фокус на метавселенную
Фокус на метавселенную.
Самые многообещающие проекты Метавселенной в 2022 году. Метавселенную можно рассматривать, как величайшее достижение 2021 года. Зародилась ниша, которая все больше привлекает пользователей.
КРИПТОЭКОНОМИКА. Казахстан обваливает биткоин
Самый богатый бизнесмен в мире криптовалют, Казахстан обваливает биткоин, PayPal анонсирует свою криптовалюту.
Ак Барс Банк одним из первых российских банков провёл сделку по выдаче в пользу компании «Ростелеком» цифровой банковской гарантии на базе российской блокчейн-платформы «Мастерчейн».
Чанпэн Чжао (Binance) стал самым богатым бизнесменом в мире криптовалют. Bloomberg подсчитал, что состояние генерального директора Binance Чанпэна Чжао в настоящее время может составлять 96 млрд долл. США.
Политическая нестабильность в Казахстане: биткоин за сутки подешевел на 9%.
Виталик Бутерин озвучил сроки реализации дорожной карты Ethereum. По словам главного разработчика проекта, готовность блокчейн-инфраструктуры эфира сейчас составляет 50%.
Центральный банк Ямайки отчитался об успешном пробном запуске цифровой валюты при участии крупнейшего национального поставщика платежных услуг NCB.
Китай запускает цифровой юань. Тестовый электронный кошелек уже доступен для пользователей. Первую версию мобильного кошелька для приема цифровых юаней теперь можно скачать в магазинах приложений для iOS и Android.
Финрегулятор Эстонии передумал запрещать использование криптовалют в стране. Министерство финансов опровергло слухи о том, что новое законодательство запретит владение и торговлю цифровыми активами.
В начале января 2022 года PayPal анонсировала свою криптовалюту. Она получила название PayPal Coin. Компания намерена развивать этот проект совместно с регулирующими органами.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ. Биометрические платежные карточки
РФ переводит биометрию под контроль государства, биометрические платежные карточки.
Опубликован закон РФ, наделяющий Единую биометрическую систему статусом государственной. Нормативный акт наделяет правительство правом регулировать порядок работы ЕБС и утверждать порядок размещения в системе персональных данных граждан.
Стало известно, банки каких стран в 2022 году начнут предлагать клиентам биометрические платежные карты. Выдача биометрических карт станет приоритетом для финкомпаний Индии, Польши, Ирака, Мексики, Ливана и Египта.
БЕЗОПАСНОСТЬ И КРИМИНАЛ. Объем кибермошенничества в РФ растет
Финтех-фрауд, Morgan Stanley согласился выплатить $60 млн для урегулирования иска, объем кибермошенничества в РФ растет.
Прогоревшие инвесторы Africrypt выдвигают обвинения, несмотря на загадочные выплаты компенсаций.
Morgan Stanley согласился выплатить $60 млн для урегулирования иска от клиентов, чьи данные были скомпрометированы в результате утраты банком контроля над оборудованием.
Финтех-fraud: почему продавцы не хотят принимать цифровые банковские карты. Во время пандемии такие стартапы, как Chime, зафиксировали поразительный рост числа пользователей. Однако некоторые компании настороженно относятся к необанкам.
Объем кибермошенничества в России в 2021 году достиг рекордных показателей: у клиентов банков в среднем за квартал крали почти по 3 млрд рублей. В 2022 году схемы злоумышленников не претерпят больших изменений, при этом власти могут обновить меры борьбы с кибераферистами.
ПРОЧЕЕ
Банковская система Казахстана пытается выйти из крутого пике, ESG-риски банков, рост накоплений жителей Германии.
Казахстан. Банки и телеком-операторы стремятся стабилизировать ситуацию.
Восстановление работы банковской системы Казахстана будет осуществляться поэтапно.
В Казахстане приостановлена работа банков и фондовой биржи.
В Республике Казахстан практически полностью отключен интернет, вследствие чего оплата по картам и через мобильные приложения также прекращена.
Накопления жителей Германии в 2021 году достигли нового рекорда. Денежные сбережения частных домохозяйств за прошедший год увеличились до 7,7 трлн евро.
«Развитие финансовой отрасли идет по следам e-commerce».
ESG-риски в банковской сфере.
Акции казахстанских банков обвалились на фоне протестов.
В Казахстане обменные пункты банков второго уровня и другие уполномоченные организации по обмену валюты приостанавливают работу в целях безопасности, сообщил Нацбанк страны.
*партнерский материал, ООО "Софтклуб", УНП 100370603