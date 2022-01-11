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Пожар в квартире в Минске: ребенок доставлен в реанимацию

11.01.2022 17:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в квартире в Минске, ребенок доставлен в реанимацию, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Инцидент произошел сегодня в квартире по ул. Тургенева, 1. Сообщение в МЧС поступило в 15.33 от жильцов.

Работники МЧС в гостиной обнаружили на полу без сознания девочку (около 6 лет). Она была сразу же вынесена на свежий воздух и передана бригаде скорой медицинской помощи. Сейчас ребенок находится в реанимации.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел сегодня в квартире по ул. Тургенева, 1. Сообщение в МЧС поступило в 15.33 от жильцов.
 
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