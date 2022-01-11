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Девочка доставлена в реанимацию после пожара в квартире в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
11 января на улице Тургенева в Минске произошел пожар. Работники МЧС спасли девочку, которой потребовалась сердечно-легочная реанимация. После этого ребенок был госпитализирован. Об этом
В расположенной на втором этаже дома жилой квартире произошло возгорание имущества. Прибывшие на место спасатели обнаружили на полу девочку около 6 лет. Ребенок был без сознания. Медики провели сердечно-легочную реанимацию, сердцебиение пострадавшей было восстановлено. Девочку госпитализировали.
Эвакуация жильцов дома не потребовалась. Работники МЧС ликвидировали пожар.
Устанавливаются причины произошедшего.
Фото: МЧС Беларуси
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11 января на улице Тургенева в Минске произошел пожар. Работники МЧС спасли девочку, которой потребовалась сердечно-легочная реанимация. После этого ребенок был...
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