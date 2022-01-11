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Девочка доставлена в реанимацию после пожара в квартире в Минске

11.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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11 января на улице Тургенева в Минске произошел пожар. Работники МЧС спасли девочку, которой потребовалась сердечно-легочная реанимация. После этого ребенок был госпитализирован. Об этом информирует пресс-служба МЧС.

В расположенной на втором этаже дома жилой квартире произошло возгорание имущества. Прибывшие на место спасатели обнаружили на полу девочку около 6 лет. Ребенок был без сознания. Медики провели сердечно-легочную реанимацию, сердцебиение пострадавшей было восстановлено. Девочку госпитализировали.


Эвакуация жильцов дома не потребовалась. Работники МЧС ликвидировали пожар. 

Устанавливаются причины произошедшего.

Фото: МЧС Беларуси

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Теги: Минск
 
 
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11 января на улице Тургенева в Минске произошел пожар. Работники МЧС спасли девочку, которой потребовалась сердечно-легочная реанимация. После этого ребенок был...
 
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